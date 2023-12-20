بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 22:22

كتب : رامي جمال

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مجددا مع لاعبه السابق والحالي لمانشستر يونايتد رافائيل فاران خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن ريال مدريد يرغب في إعادة فاران في ظل إصابة ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب النمساوي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

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فاران لعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2011 قادما من لانس الفرنسي وحتى رحيله في 2021.

وخاض فاران مع يونايتد 77 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لعب فاران 14 مباراة سجل خلالهم هدفا.

وعانى اللاعب صاحب الـ30 عاما من علاقة متوترة مع مدربه إريك تين هاج الموسم الجاري في ظل عدم اعتماده عليه بشكل أساسي مفضلا عليه هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وجوني إيفانز.

ويمتد تعاقد فاران مع يونايتد حتى عام 2024 مع إمكانية مده لموسم آخر.

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