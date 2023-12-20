بعد استبعاده من كأس آسيا.. عمر السومة: قررت الاعتزال دوليا

قرر النجم السوري عمر السومة لاعب العربي القطري الاعتزال دوليا عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستخوض كأس آمم آسيا.

واستبعد الأرجنتيني هيكتور كوبر مهاجمه عمر السومة من قائمة "نسور قاسيون" التي تستعد لخوض كأس آسيا.

وقال عمر السومة عبر قنوات الكاس القطرية: "قررت الاعتزال دوليا".

مصدر بالجهاز الفني لمنتخب سوريا علق عبر صحيفة "اليوم" السعودية قائلا :" قرار استبعاد عمر السومة لاعب نادي العربي القطري من قائمة منتخب سوريا في بطولة كأس الأمم الأسيوية، قرار فني بحث من جانب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، والمهاجم المخضرم لا يعاني من أي إصابة نهائيا".

وتابع:" هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، سيوضح كافة الأسباب وسيرد على كافة الأسئلة الخاصة باستبعاد اللاعبين، وبالتأكيد على رأسهم عمر السومة".

وخاض السومة 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل 20 هدفا وصنع آخر.

وشهدت قائمة منتخب سوريا الأولية لكأس أمم آسيا مفاجأة باستبعاد عمر السومة مهاجم فريق العربي القطري.

وضمت قائمة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا 33 لاعبا سيتم اختيار 26 منهم لأمم آسيا.

ويتواجد عمر خربين مهاجم منتخب سوريا في القائمة الأولية للأرجنتيني كوبر.

وتضم القائمة الرباعي عبد الله الشامي ومؤيد العجان وعمر الميداني وعمر خربين، الذين سبق لهم اللعب في الدوري المصري.

ويستعد منتخب سوريا لخوض منافسات أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين بدولة قطر.

ويقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان.

ويشارك منتخب سوريا في كأس أمم آسيا للمرة السابعة في تاريخه والثاني على التوالي.

ولم يسبق للمنتخب السوري تخطي دور المجموعات طوال تاريخه.