تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء ضد وست هام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة وست هام في ملعب أنفيد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه بعد مواجهة الدربي ضد مانشستر يونايتد الأحد الماضي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جاريل كوانساه- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

في الوسط: واتارو إندو- كورتس جونس- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- هارفي إيليوت

وتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كل من تشيلسي وفولام وميدلزبره.