تشكيل فرانكفورت - عودة مرموش أمام بروسيا مونشنجلادباخ

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

عاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر لتشكيل فريقه إنتراخت فرانكفورت الأساسي استعدادا للقاء بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلتقي فرانكفورت مع جلادباخ اليوم الأربعاء ف ملعب دوتش بانك بارك في الجولة 16 من الدوري.

وكان مرموش غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابته بنزلة برد.

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ويحتل فرانكفورت المركز الثامن في الترتيب بـ21 نقطة.

أما جلادباخ فيحتل المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

وخاض عمر مرموش 24 خلال الموسم الجاري مع فرانكفورت في كل المباريات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد مرموش هو هداف فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفن تراب

في الدفاع: ويليام باتشو- روبن كوخ- فيليب ماكس

في الوسط الدفاعي: أنسجار كناوف- فارس شايبي- إلياس صغيري- توتا

في الوسط الهجومي: ماريو جوتزة- إريك إيبيمبي

في الهجوم: عمر مرموش

الدوري الألماني بروسيا مونشنجلادباخ فرانكفورت مرموش
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