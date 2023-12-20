الكونفدرالية - جاريدو: التعادل أمام مودرن فيوتشر مُرضي.. واقتربنا من ربع النهائي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي

يرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة أن فريقه حقق نتيجة مرضية بالتعادل أمام مودرن فيوتشر.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية والتي أقيمت على استاد السلام.

وقال جاريدو في مؤتمر صحفي: "كنا ندرك مدى صعوبة مواجهة مودرن فيوتشر وجودة لاعبيه الذين أعرفهم بشكل شخصي. حققنا نتيجة مرضية وكنا في حالة من التركيز بالكرات الثابتة والمواقف الدفاعية".

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وأضاف "خلقنا بعض الفرص وكان يمكننا التسجيل لكن في النهاية أهنئ فريقي على اللعب بنظام وجماعية وعلى النتيجة التي تقربنا من التأهل للدور التالي".

ووضع اتحاد العاصمة حامل اللقب قدما في ربع النهائي بعدما رفع رصيده لـ 10 نقاط.

فيما ارتفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الثاني ويحتاج على الأقل لفوز وحيد في آخر جولتين لحسم تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

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