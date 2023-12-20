ضربة لرواد فانتازي الدوري الإنجليزي.. خصم نقاط مباراة لوتون تاون وبورنموث

أعلن الحساب الرسمي لـ لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" إلغاء نقاط مباراة لوتون تاون وبورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك عقب قرار إلغاء المباراة الصادر من رابطة الدوري الإنجليزي وإعادتها بالكامل في وقت لاحق.

وجاء توضيح "فانتازي الدوري الإنجليزي":

بعد الإعلان عن إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون بالكامل في وقت لاحق، سيتم الآن إغلاق الجولة 17 وسيتم تحديث اللعبة قريبا.

سيتم إلغاء النقاط التي حققها اللاعبون في المباراة الأصلية.

وستطبق القواعد العادية للكابتن ونائب الكابتن.

Following the announcement @afcbournemouth v @LutonTown will be replayed in full at a later date, Gameweek 17 will now be closed and the game will update shortly. Points achieved by players in the original fixture will be voided. Normal auto-subs and vice-captain rules apply. https://t.co/jkm7sA3Gcf — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 20, 2023

ماذا يعني ذلك؟

إذا امتلكت في حسابك لاعبا من أحد الفريقين في المباراة حقق نقاطا فسيتم إلغاءها كأنه لم يلعب، وسيشارك بدلا منه أول بديل، أو البديل المناسب حسب لوائح اللعبة.

وفي حال كان أحد لاعبي الفريقين قائد الفريق الخاص بك، فسيتم ترحيل شارة القيادة للنائب الذي اخترته من قبل.

ماذا حدث؟

تم إلغاء المباراة التي أقيمت في الجولة 17 بسبب سقوط توم لوكيير لاعب لوتون مغشيا عليه وقتما كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأعلن سيمون هوبر حكم اللقاء إلغاء المباراة بعد فترة وجيزة بعد محادثات مع كلا الناديين.

وتنص القاعدة في الدوري الإنجليزي أنه يجب إعادة أي مباراة يتم إلغاؤها بموافقة الحكم مع تحديد التاريخ ووقت انطلاق المباراة من قبل مجلس إدارة الدوري رابطة الدوري.

وأعلن بريميرليج عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء نيته إعادة المباراة كاملة مع الكشف عن تاريخها في وقت لاحق.

وكان لوتون تاون أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل ما حدث للاعبه:

"الطاقم الطبي للفريق يوضح إصابة توم لوكيير بسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه كان مستجيبا في الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة".

وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين.

نُقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات وعائلته بجواره.

نود شكركم على رسائل الدعم والاهتمام للوكس".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.