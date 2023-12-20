معتمد جمال: الحظ حرمنا من الفوز على ساجرادا.. وهذا سبب التغييرات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - معتمد جمال

أعرب معتمد جمال مدرب الزمالك عن رضاه عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه ساجرادا سلبيا بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال عبر بي إن سبورتس: "خلقنا أكثر من فرصة للتسجيل وحرمنا الحظ من ترجمتها إلى أهداف، لكن في النهاية حققنا هدفنا بعدم الخسارة".

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وأضاف "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وقدموا مباراة جيدة ولولا عاملي التوفيق والجو لحقق الفريق النقاط الثلاث. أشكر الجميع على الجهد المبذول وعلينا التفكير في المباريات المقبلة".

وكشف سبب التغييرات خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "دفعت بعبد الله جمعة بدلا من ناصر منسي بسبب الإرهاق الذي تعرض له محمد عبد الشافي، لأن الأخير كان يتعرض لمواقف هجوم 2 ضد 1 واحتاج لدعم في هذه الجبهة، كما أن ناصر منسي تعرض للإرهاق بعد تقديمه مباراة جيدة، وكان لدينا هدف باستغلال سرعات زيزو في العمق".

وحجز الزمالك مقعدا في ربع نهائي البطولة الكونفدرالية عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما وصل رصيد ساجرادا إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

ويلعب أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط أمام سوار الغيني صاحب المركز الأخير بدون نقاط، مساء اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

تأهل الزمالك مباشرة إلى ربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتائج الجولتين المقبلتين متفوقا على ساجرادا الأنجولي في المواجهات المباشرة بعد الفوز 1-0 والتعادل سلبيا.

وفي حال وصل رصيد ساجرادا إلى 10 نقاط بالتساوي مع الزمالك بنهاية دور المجموعات سيتأهل الأبيض بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على بطل أنجولا.

الزمالك الكونفدرالية معتمد جمال ساجرادا
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