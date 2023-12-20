الكونفدرالية - تعادل سلبي يحسم قمة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية والتي أقيمت على استاد السلام.

وضع اتحاد العاصمة حامل اللقب قدما في ربع النهائي بعدما رفع رصيده لـ 10 نقاط.

فيما ارتفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الثاني ويحتاج على الأقل لفوز وحيد في آخر جولتين لحسم تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

ويعد ذلك التعادل السلبي الثاني لفيوتشر في مشواره بالكونفدرالية بعدما في أول مباراة له مع بول الأوغندي في افتتاح مشواره بالنسخة الماضية.

مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة📋#في_إفريقيا pic.twitter.com/rvEdjHM9hP — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2023

وصف المباراة

تحصل مصطفى بوشينة على بطاقة صفراء في الدقيقة 7 بسبب تدخل قوي على مروان محسن.

وأشهر دحان بيده الحكم بطاقة صفراء أخرى لأسامة بن بوط بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

وتصدى بن بوط لتسديدة عبد الكبير الوادي بسهولة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق اللقاء.

محاولات الفريقين لم تشكل أي خطورة في الدقائق التالية.

وفي الدقيقة 37 اصطدمت تسديدة الوادي بالدفاع ومرت أعلى العارضة لركنية.

ونفذها المغربي لكن رأسية مروان محسن غير المراقب مرت أعلى العارضة الجزائرية.

وتألق جنش في التصدي لرأسية عبد الفتاح بلقاسمي من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني تألق جش في التصدي لتسديدة محمد أيت حاج وأبعدها لركنية في الدقيقة 51.

وأهدر كيجالي درامي فرصة تسجيل هدف التقدم لمودرن فيوتشر بتسديدة مرت بجوار القائم بعد مرور ساعة من انطلاق اللقاء.

وتألق جنش مجددا وأبعد تسديدة براهيم زازا لركنية في الدقيقة 74.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد ليحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء ويحافظ كل فريق على مركزه.