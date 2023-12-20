لا سيناريوهات للتأهل.. الزمالك يتعادل مع ساجرادا ويحجز مقعدا في ربع نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا

حجز الزمالك مقعدا في ربع نهائي البطولة الكونفدرالية عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الزمالك مع مضيفه ساجرادا سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما وصل رصيد ساجرادا إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

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ويلعب أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط أمام سوار الغيني صاحب المركز الأخير بدون نقاط، مساء اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

تأهل الزمالك مباشرة إلى ربع نهائي الكونفدرالية دون النظر لنتائج الجولتين المقبلتين متفوقا على ساجرادا الأنجولي في المواجهات المباشرة بعد الفوز 1-0 والتعادل سلبيا.

وفي حال وصل رصيد ساجرادا إلى 10 نقاط بالتساوي مع الزمالك بنهاية دور المجموعات سيتأهل الأبيض بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على بطل أنجولا.

الزمالك تخطى دور المجموعات في البطولات الإفريقية لأول مرة منذ دوري أبطال إفريقيا 2020 حينما خسر أمام الأهلي 2-1 في النهائي.

الزمالك تأهل هذه المرة بأريحية ودون الحاجة لحسابات معقدة وسيناريوهات تحبس أنفاس جمهور الأبيض.

الزمالك لم يخسر في أول 4 جولات من المسابقات الإفريقية لأول مرة منذ 2005 التي ودع فيها دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على حساب الأهلي.

الزمالك سبق له تحقيق 10 نقاط بعد مرور 4 جولات في المسابقات الإفريقية

موسم 2002 في دوري أبطال إفريقيا وتصدر المجموعة وتوج باللقب.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط على مرمى ساجرادا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأضاع سيف الدين الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق بعد تمريرة متقنة من عمرو السيسي لكن دفاع الفريق الأنجولي أبعدها.

وسدد عمر جابر تسديدة صاروخية أبعدها حارس مرمى ساجرادا وحولها لركلة ركنية.

وأنقذ محمد عواد حارس مرمى الزمالك فرصة محققة بعد رأسية قوية من مهاجم ساجرادا.

الزمالك الكونفدرالية ساجرادا
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