الدوري الإنجليزي يعلن إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث كاملة

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث كاملة بعد إلغاؤها في الدقيقة 59 يوم السبت الماضي.

وكان تم إلغاء المباراة التي أقيمت في الجولة 17 بسبب سقوط توم لوكيير لاعب لوتون مغشيا عليه وقتما كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأعلن سيمون هوبر حكم اللقاء إلغاء المباراة بعد فترة وجيزة بعد محادثات مع كلا الناديين.

وتنص القاعدة في الدوري الإنجليزي أنه يجب إعادة أي مباراة يتم إلغاؤها بموافقة الحكم مع تحديد التاريخ ووقت انطلاق المباراة من قبل مجلس إدارة الدوري رابطة الدوري.

وأعلن بريميرليج عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء نيته إعادة المباراة كاملة مع الكشف عن تاريخها في وقت لاحق.

وكان لوتون تاون أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل ما حدث للاعبه:

"الطاقم الطبي للفريق يوضح إصابة توم لوكيير بسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه كان مستجيبا في الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة".

وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين.

نُقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات وعائلته بجواره.

نود شكركم على رسائل الدعم والاهتمام للوكس".

وليست تلك المرة الأولى التي يسقط فيها لوكيير أرضا، حيث سقط أرضا في الدقيقة العاشرة في مايو الماضي أمام كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب.

وتبين حينها أن لوكيير (28 عاما) عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

وقال بعد ذلك عبر هيئة الإذاعة البريطانية حينها: "خضعت لعملية جراحية لإصلاح الأمر ولا ينبغي أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأكمل "ليس هناك أي سبب لمعرفة سبب حدوث ذلك".

وأتم "أجريت فحص قلبي بالكامل وفحصته مرتين من خلال جميع عمليات المسح والاختبارات التي يمكنهم إجراؤها على القلب، وقد جاءت جميعها إيجابية".

وشارك لاعب الوسط في 15 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 4 بطاقات صفراء.

ويحتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.