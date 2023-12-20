رابطة الأندية تطبق اللائحة على الأهلي بعد عدم المشاركة في كأس الرابطة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي لـ الأهلي بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة للنسخة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

وجاء رد رابطة الأندية:

أخبار متعلقة:
الأهلي: توصية كولر سبب عدم المشاركة في كأس الرابطة.. ومكافأة مونديال الأندية استثناء وحيد شارك تريبيير فارتكب كل الأخطاء.. نيوكاسل يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح ضد تشيلسي عامر حسين لـ في الجول: المشاركة في كأس الرابطة ليست إجبارية.. وهذه عقوبة الأهلي الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي للنادي الأهلي بعد أن استلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري المصري.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي الآتي:

أرسل النادي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فاعلياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة. كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية.

كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي يعتذر فيها الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس الرابطة المصرية بنظام 3 مجموعات خلال توقف الدوري لخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال يناير وفبراير المقبلين.

الأهلي كأس الرابطة المصرية الرابطة المصرية
نرشح لكم
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل حازم إمام: أنا غير مؤهل لإدارة الزمالك حاليا.. وتأثرت نفسيا بسبب قرار حسن شحاتة هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا تصنيف فيفا - لا جديد في ترتيب المراكز الأولى ومنتخب مصر.. وتقدم كوت ديفوار حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري
أخر الأخبار
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير 16 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل ساعة | الكرة المصرية
بعد السكتة القلبية.. قائد لوتون يخرج من المستشفى ويبدأ فترة التأهيل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة