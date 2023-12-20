دوري أبطال إفريقيا - ميدياما يفقد نجمه الأبرز أمام الأهلي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

جوناثان سوا - ميدياما

يفقد نادي ميدياما الغاني خدمات هدافه جوناثان سواه خلال مواجهة الأهلي المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما يوم 23 فبراير ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحصل سواه على بطاقة حمراء خلال مواجهة ميدياما أمام يانج أفريكانز التي خسرها الفريق الغاني بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الرابعة.

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وتأكد غياب سواه عن مباراة ميدياما أمام الأهلي في الجولة الخامسة بعد تعرضه للطرد ضد يانج أفريكانز.

وسجل سواه خلال الموسم الجاري مع ميدياما 7 أهداف في 15 مباراة شارك فيهم.

وأشعل يانج أفريكانز مجموعة الأهلي بتحقيقه الفوز على ميدياما بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولا يزال الأهلي وشباب بلوزداد سيواجهان بعضهما ولكن المباراة تأجلت بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وسيلعب يانج أفريكانز مباراته المقبلة ضد شباب بلوزداد على ملعبه، بينما سيستضيف ميدياما الأهلي في غانا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا ميدياما
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