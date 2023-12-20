انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (0) (0) اتحاد العاصمة.. تعادل سلبي
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من الكونفدالية.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة بتسع نقاط يليه فيوتشر بست نقاط ثم الهلال بثلاث نقاط وأخيرا سوبر سبورت يونايتد بدون أي نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: جنش يتصدى لرأسية سهلة
ق 38: رأسية مروان محسن تمر أعلى العارضة
ق 37: تسديدة الوادي تمر أعلى العارضة.
ق 7: بطاقة صفراء لمصطفى بوشنبية وأسامة بن بوط
بداية اللقاء
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