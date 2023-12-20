انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (0) - (0) ساجرادا.. صدارة بيضاء

يحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وساجرادا ضمن البطولة الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات، فيما يحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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نهاية المباراة

ق52 زيزو ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء ووصلت لناصر منسي أمام المرمى الذي سدد الكرة ولكن في جسد الحارس.

ق47 رأسية خطيرة من مهاجم ساجرادا يتصدى لها محمد عواد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق16 محاولة خطيرة من فريق ساجرادا تصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك بشكل رائع.

ق10 زيزو يرسل كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء لكنها مرت مباشرة لخارج الملعب.

ق2 سيف الدين الجزيري يسدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مدافع ساجرادا ومنع هدفا ببراعة.

انطلاق المباراة