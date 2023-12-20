تشكيل مودرن فيوتشر – مروان محسن يقود الهجوم ضد اتحاد العاصمة
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
أعلن ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود جنش
في الدفاع: محمد ربيعة- محمد عبد السلام- باسم علي- محمود شعبان
في الوسط: غنام محمد- محمد صادق- محمد فاروق- كجالي درامي- عبد الكبير الوادي
في الهجوم: مروان محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي وطارق طه وجوناثان نجويم وبيلو ومحمد محمود وعلي زعزع وهشام عادل وأحمد عاطف وعمر السعيد.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة بتسع نقاط يليه فيوتشر بست نقاط ثم الهلال بثلاث نقاط وأخيرا سوبر سبورت يونايتد بدون أي نقطة.
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