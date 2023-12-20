تشكيل مودرن فيوتشر – مروان محسن يقود الهجوم ضد اتحاد العاصمة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

مروان محسن - مودرن فيوتشر

أعلن ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

أخبار متعلقة:
مهاجم أوراوا: الأهلي فريق جيد.. ولدينا فرصة لحصد الميدالية البرونزية الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيما نداي أمام ساجرادا تشكيل الزمالك - منسي أساسي أمام ساجرادا.. وشيكابالا وأوباما على مقاعد البدلاء

في الدفاع: محمد ربيعة- محمد عبد السلام- باسم علي- محمود شعبان

في الوسط: غنام محمد- محمد صادق- محمد فاروق- كجالي درامي- عبد الكبير الوادي

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي وطارق طه وجوناثان نجويم وبيلو ومحمد محمود وعلي زعزع وهشام عادل وأحمد عاطف وعمر السعيد.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر اتحاد العاصمة المجموعة بتسع نقاط يليه فيوتشر بست نقاط ثم الهلال بثلاث نقاط وأخيرا سوبر سبورت يونايتد بدون أي نقطة.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر
نرشح لكم
الكونفدرالية - جاريدو: التعادل أمام مودرن فيوتشر مُرضي.. واقتربنا من ربع النهائي معتمد جمال: الحظ حرمنا من الفوز على ساجرادا.. وهذا سبب التغييرات الكونفدرالية - تعادل سلبي يحسم قمة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة لا سيناريوهات للتأهل.. الزمالك يتعادل مع ساجرادا ويحجز مقعدا في ربع نهائي الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا - ميدياما يفقد نجمه الأبرز أمام الأهلي انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (0) (0) اتحاد العاصمة.. تعادل سلبي انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (0) - (0) ساجرادا.. صدارة بيضاء الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيما نداي أمام ساجرادا
أخر الأخبار
بعد استبعاده من كأس آسيا.. عمر السومة: قررت الاعتزال دوليا دقيقة | الوطن العربي
كأس العالم للأندية - مارشينياك حكما للنهائي بين مانشستر سيتي وفلومينينسي 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء ضد وست هام 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية 2023 - الأمريكية بينسو حكما لمباراة الأهلي أوراوا ريدز 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقارير: ثلاثي إيطاليا يراقب فيكتور بونيفاس هداف باير ليفركوزن 47 دقيقة | ميركاتو
تشكيل فرانكفورت - عودة مرموش أمام بروسيا مونشنجلادباخ ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - جاريدو: التعادل أمام مودرن فيوتشر مُرضي.. واقتربنا من ربع النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
ضربة لرواد فانتازي الدوري الإنجليزي.. خصم نقاط مباراة لوتون تاون وبورنموث ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة