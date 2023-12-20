الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيما نداي أمام ساجرادا
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:28
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الفريق لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.
إبراهيما نداي
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك في أنجولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
وقال أسامة عبر موقع النادي الرسمي: "استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الفريق لمواجهة ساجرادا الأنجولي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة وارتفاع درجة حرارته".
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد
الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي
الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي
الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – ناصر منسي
وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد زكي – عبد الله جمعة – سيد عبد الله – يوسف أوباما – سامسون أكينيولا – شيكابالا.
ويحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.
بينما يحل أبو سليم الليبي ضيفا على سوار الغيني مساء اليوم في نفس المجموعة.