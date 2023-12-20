الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيما نداي أمام ساجرادا

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الفريق لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك في أنجولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال أسامة عبر موقع النادي الرسمي: "استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الفريق لمواجهة ساجرادا الأنجولي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة وارتفاع درجة حرارته".

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – ناصر منسي

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد زكي – عبد الله جمعة – سيد عبد الله – يوسف أوباما – سامسون أكينيولا – شيكابالا.

ويحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

بينما يحل أبو سليم الليبي ضيفا على سوار الغيني مساء اليوم في نفس المجموعة.