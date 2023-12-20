يانج أفريكانز يشعل مجموعة الأهلي بفوز كبير على ميدياما

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

يانج أفريكانز

أشعل يانج أفريكانز مجموعة الأاهلي بتحقيقه الفوز على ميدياما بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع رصيد يانج أفريكانز للنقطة الخامسة في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما استمر ميدياما بنفس رصيد شباب بلوزداد بأربعة نقاط لكل منهم ليكون الفارق متقارب جدا بين جميع الفرق.

ولا يزال الأهلي وشباب بلوزداد سيواجهان بعضهما ولكن المباراة تأجلت بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

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تقدم باكوم زوازوا ليانج أفريكانز في الدقيقة الـ 33 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 55 أهدر جوناثان سواه ركلة جزاء لميدياما تصدى لها الحارس دجوجي ديارا.

وأضاف بكاري موامنيتو الهدف الثاني ليانج أفريكانز في الدقيقة الـ 61 برأسية مستغلا عرضية من كينيدي موسوندا.

وأتم مدثر يحيى ثلاثية يانج أفريكانز بعد خطأ من دفاع ميدياما.

وفي الدقيقة الـ 90 تعرض جوناثان سواه للطرد بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية ليغيب بذلك عن مواجهة الأهلي.

وسيلعب يانج أفريكانز مباراته المقبلة ضد شباب بلوزداد على ملعبه، بينما سيستضيف ميدياما الأهلي في غانا.

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز ميدياما
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