انتهت مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (3)-(0) ميدياما

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

ميدياما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يانج أفريكانز ضد ميدياما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان يلعبان ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق90. بطاقة حمراء لجوناثان سواه مهاجم ميدياما.

ق66. جوووول ثاالث ليانج أفريكانز عن طريق مدثر يحيى بعد خطأ دفاعي.

ق61. جوووول الثاني ليانج أفريكانز عن طريق كينيدي موسوندا برأسية.

ق54. الحارس يتألق ويتصدى لركلة الجزاء.

ق53. ركلة جزاء لميدياما.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول أول ليانج أفريكانز عن طريق باكو زوزوا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز ميدياما
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