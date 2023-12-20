مصابو الزمالك مواليد 2005 يكشفون ما حدث خلال مواجهة مودرن فيوتشر

تحدث لاعبو الزمالك مواليد 2005 عن أحداث مباراة الفريق ضد مودرن فيوتشر والتي شهدت العديد من الإصابات القوية,

وقال علي نوفل لاعب الزمالك مواليد 2005: "أريد أن أطمئن الجماهير وكل من تواجد معنا بالأمس".

واستمر "مباراة الأمس كانت غير طبيعية، لقد أصبت وتلقيت 20 غرزة وفقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى ولكن أنا بخير حاليا".

وتابع "دخلت المباراة بدلا من محمد إبراهيم الذي تعرض للإصابة والعديد من اللاعبين الآخرين تعرضوا للإصابة أيضا والحكم لم يحتسب أي شيء حتى اللاعب الذي أصابني من يحصل على إنذار حتى".

وشدد "المباراة كانت من المفترض أن تكون طبيعية، كنا نريد تحقيق الفوز وأن نرحل ولكن ليس من الطبيعي أن تحدث حالتي بلع لسان بالإضافة لإصابتي القوية في الرأس".

وأكمل "الحكم المساعد كان يقف بجانبي وشاهد اللاعب وهو يدهس وجهي بقدمه ولم يشير بأي شيء، كان من المفترض على الأقل أن يشهر بطاقة حمراء أو صفراء لكي لا تتكرر الإلتحامات القوية في المباراة".

كما تحدث هشام قؤاد زميله في الفريق قائلا: "أشعر بتحسن كبير صباح اليوم عن الأمس الذي كنت أشعر فيه بحالة من الصدمة ولكن من المهم أن أتعافى وأعود أفضل".

واستمر "أريد أن أقدم الشكر لجميع من وقفوا بجانبي من المدربين الذين استمروا حى الفجر معي في المستشفى".

وأضاف "لا أتذكر أي شيء مما حدث ولكن الناس حكوا لي إنني قد التحمت مع لاعب ودفعني على الأرض واصطدم رأسي بالأرض وبلعت لساني".

وأردف "الدفعة التي تعرضت لها كانت مقصودة لأن كل ما أتذكره هو إنني وضعت جسدي بشكل جيد ثم وقعت على رأسي وأثر ذلك علي بشكل كبير".

يوسف حمادة حارس مرمى الفريق هو الآخر تحدث أيضا قائلا: "أشعر بتحسن لأنني كنت فاقد الوعي بالأمس ولكن حالتي مستقرة حاليا وقد أنهي العلاج اليوم".

وأتم "لا أتذكر ما حدث ولكن قالوا لي إنني قد خرجت لأمسك بعرضية ولكن مهاجم مودرن فيوتشر ركل رأسي بدل الكرة ثم وقعت على الأرض وفقدت الوعي وبلعب لساني ونصف وجهي قد تورم".

وكان وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض تفاصيل الإصابات التي جاءت كالآتي:

يوسف حمادة حارس المرمى تعرض لبلع اللسان وإرتجاج متوسط في المخ بسبب كدمة قوية

هشام فؤاد المدافع تعرض لبلع اللسان وفقدان مؤقت للوعي بسبب كدمة قوية

علي نوفل الظهير الأيسر تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه استلزم 20 غرزة جراحية بسبب التحام مع لاعب فيوتشر

أنس وائل جناح الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة

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وحكى المصدر من الزمالك الذي تواجد في المباراة لـFilGoal.com تفاصيل اللقاء بالكامل وكيف سارت الأحداث وطبيعة الإصابات وكيف حدثت:

وقال المصدر لـFilGoal.com: "طاقم التحكيم للمباراة كان يتكون من إسلام القماش حكم ساحة من منطقة بورسعيد، والثنائي المساعد هشام صبري وكارلوس نزيه من منطقة الفيوم والغريب أنه بكل تلك الإصابات الدموية لم يتم سوى إشهار بطاقة صفراء واحدة طوال المباراة".

وأضاف "أول إصابة قوية كانت للمدافع هشام فؤاد بعد تدخل قوي من لاعب فيوتشر، ليفقد الوعي ويتعرض لحالة بلع اللسان ولعدة دقائق كل من في الملعب كان في حالة صدمة وذعر بسبب سقوطه".

وأردف "إداري الزمالك والجهاز الفني ذهبا إلى حكم المباراة وطلبوا منه إخراج اللاعب إلى المستشفى من خلال سيارة الإسعاف لكنه رفض خروج السيارة من الملعب وهدد بعدم استكمال المباراة إذا حدث ذلك".

واستكمل "علي نوفل تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب فيوتشر عليه بالقدم في الرأس وفورا نزل الجهاز الطبي ليحاول إسعاف اللاعب الذي تعرض لقطع عميق في الحاجب استلزم بعد ذلك 20 غرزة جراحية داخلية وخارجية".

وأوضح "الجهاز الطبي والفني للزمالك طلبا من الحكم ضرورة إخراج اللاعب في سيارة الإسعاف رفقة هشام فؤاد الذي يعاني من بلع في اللسان ولم يغادر الملعب حتى الآن، لكن الحكم أصر على الرفض بحجة ضرورة تواجد السيارة في الملعب، وقال إنه سيسمح بمغادرة السيارة بعد عدة دقائق مع اقتراب المباراة من نهايتها".

وأشار "بعد عدة دقائق من إصابة علي نوفل الكرة وصلت إلى يوسف حمادة حارس المرمى وأمسك بها وتدخل معه لاعب فيوتشر بقوة في الرأس بشكل متعمد ليتعرض لحالة إغماء وفقدان الوعي وأصيب بإرتجاج في المخ ونزيف أسفل الرأس وبلع اللسان، لكن الجهاز الطبي استطاع إسعافه سريعا من بلع اللسان".

واستطرد "بعد هذه الإصابة أصر الجهاز الفني والطبي للزمالك على مغادرة سيارة الإسعاف بالثلاثي المصاب وبالفعل خرجت السيارة من ملعب أسمنت حلوان الذي استضاف المباراة وذهبت إلى أقرب مستشفى".

وشرح "الزمالك كان أجرى جميع تبديلاته في المباراة وأصبح بلا حارس، وهنا قرر الجهاز الفني إشراك المهاجم عمار ياسر في مركز حراسة المرمى من الدقيقة 78 وحتى نهاية المباراة الذي أعلن فيها الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع وانتهت بالتعادل السلبي".

وتابع "واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح وفقا للوائح مسابقات الناشئين في اتحاد الكرة وكان حارس مرمى الزمالك هو المهاجم عمار ياسر، وفي النهاية خسر الزمالك بنتيجة 5-4".

وأتم تصريحاته "حتى الآن يتواجد الثنائي هشام فؤاد ويوسف حمادة في مستشفى العجوزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".