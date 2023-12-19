حالتان بلع لسان وإرتجاج وجرح أدى لـ20 غرزة.. إصابات خطيرة لرباعي شباب الزمالك ضد فيوتشر

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 22:57

كتب : إبراهيم رمضان

فريق شباب الزمالك مواليد 2005

شهدت مباراة الزمالك ضد فيوتشر للشباب مواليد 2005 عدة إصابات بالغة الخطورة في صفوف الفريق الأبيض.

وجاءت الإصابات عبارة عن حالتين بلع لسان، وإصابة بجرح عميق في الوجه، وأخرى في الركبة.

وكشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض تفاصيل الإصابات.

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وجاءت الإصابات كالآتي:

يوسف حمادة حارس المرمى تعرض لبلع اللسان وإرتجاج متوسط في المخ بسبب كدمة قوية

هشام فؤاد المدافع تعرض لبلع اللسان وفقدان مؤقت للوعي بسبب كدمة قوية

علي نوفل الظهير الأيسر تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه استلزم 20 غرزة جراحية بسبب التحام مع لاعب فيوتشر

أنس وائل جناح الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة

وحصل FilGoal.com على صور لإصابات اللاعبين في المباراة:

وتم نقل الثنائي الذي تعرض للإصابة ببلع اللسان إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة في حلوان لتلقي الإسعافات الأولية بواسطة الجهاز الطبي وخالد عمران إداري الفريق.

وبعدها تم نقل الثنائي إلى مستشفي بمنطقة العجوزة لاستكمال العلاج، وحاليا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتهم مستقرة.

وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 غرزة، وهو حالياً حالته مطمئنة.

واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكدا أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل مباراة فيوتشر، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة ليست قوية وتحتاج للتأهيل فقط .

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