نونو سانتو يعود للدوري الإنجليزي من بوابة نوتينجهام فورست

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أعلن نادي نوتينجهام فوريست تعيين نونو سانتو مدربا جديدا للفريق.

وكان النادي قد أعلن رحيل ستيف كوبر عن تدريب الفريق والذي قاد الفريق للصعود للدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي مع البقاء فيه لموسم إضافي حتى الآن.

ويعود سانتو للتدريب في الدوري الإنجليزي بعد فترته السابقة الناجحة برفقة ولفرهامبتون وبعدها مع توتنام.

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وكانت التجربة الأخيرة لسانتو برفقة اتحاد جدة والتي تمكن خلالها من تحقيق لقبي الدوري والكأس السعوديان.

صاحب الـ 49 عاما كان قد قاد ولفرهامبتون للصعود من الدرجة الأولى واستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات حقق خلالهم نتائج جيدة في الدوري الممتاز.

ويحتل نوتينجهام حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

وسيلعب نوتينجهام مباراته الأولى تحت قيادة سانتو ضد بورنموث يوم السبت المقبل 23 ديسمبر.

نونو سانتو نوتينجهام
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