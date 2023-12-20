المدير الرياضي لساجرادا: طلبنا تغيير موعد مباراة الزمالك بسبب المناخ.. وتعلمنا من المباراة الأولى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا

شدد نونو مارتينيز المدير الرياضي لساجرادا على أن مواجهة الزمالك ستكون مختلفة عن المباراة الأولى التي شهدت الكثير من الأخطاء من قبل الفريق الأنجولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا مساء اليوم الأربعاء على الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مارتينيز عبر قناة صدى البلد: "مباراة الزمالك ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب على الرغم من وجود نفس اللاعبين ولكن الروح ستكون مختلفة".

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وتابع "المباراة ستكون على ملعبنا، الزمالك فريق قوي وصلب دفاعيا وهجومية ولكن في ملعبنا الأمر مختلف".

وواصل "الاختلاف على ملعبنا سيتمثل في الجو والمناخ المختلف الذي اعتاد عليه اللاعبين في أنجولا مقارنة بالبلاد الأخرى التي يكون فيها الجو أكثر برودة".

وشدد "طلبنا لعب المباراة في الساعة الثالثة بدلا من السادسة لأننا اعتدنا على حرارة الأجواء ونتدرب في تلك المواعيد ولذلك حاولنا تهيئة نفس أجواء التدريب لكي لا يشعر اللاعبين باختلاف وبسبب أيضا الزحام في الساعة السادسة لأنها وقت ذروة في أنجولا".

وأضاف "ساجرادا فريق يتمتع بشعبية كبيرة واحترمنا طلب الزمالك بفتح مدرب للجماهير المصرية لأنهم ساعدونا واحترمونا ولم يقصروا معنا في القاهرة".

وأكمل "الزمالك لعب ضدنا مرتين وخسرنا ضده وهو أقوى فريق في المجموعة والمباراة ستكون مهمة جدا وصعبة لأنه يمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ومع كامل احترامي فإن أنجولا بالكامل تعرف خبرة لاعبي الزمالك الذي قد يفوز غدا ويتوج باللقب ونريد تحقيق الفوز من أجل البقاء فقط في البطولة".

وأتم "عملنا كثيرا على الأخطاء التي ارتكبت في المباراة الأولى وشاهدنا مباراة الزمالك والمصري وتعلمنا تلك الأخطاء وستكون المباراة مختلفة".

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الأولى بالقاهرة بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة محققا العلاقة الكاملة برصيد 9 نقاط حتى الآن بالفوز على ساجرادا وأبو سليم وسوار، بينما يمتلك الفريق الأنجولي ثلاث نقاط.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية ساجرادا
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