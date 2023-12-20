المصري: مصير مروان حمدي محل دراسة من الإدارة.. وقصة إيميكا بسبب وكيله

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

لا يزال مصير مروان حمدي مهاجم المصري غامضا مع الفريق بعد عرضه للبيع.

مروان حمدي

النادي : المصري

إيزي إيميكا

النادي : المصري

المصري

وكان مروان حمدي قد تعرض للإيقاف قبل أن تنتهي العقوبة، وتم عرضه للبيع من قبل مجلس الإدارة.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر قناة أون تايم سبورتس: "نجحنا في تكوين قائمة مميزة هذا الموسم وحققنا الفوز على الزمالك وأعتقد أنني سنحقق طموحات النادي".

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وكشف "مصير مروان حمدي لا يزال محل دراسة مجلس إدارة المصري الذي لا يفرط في حقوق جماهير النادي".

وتابع عبد القادر "جلسة بين كامل أبو علي رئيس النادي والجهاز الفني خلال ساعات، من أجل حسم تدعيمات الفريق في يناير".

وشدد "لدينا هدف وطموحات هذا الموسم ونسعى لتحقيقها، ونشكر اللاعبين كونهم على قدر المسؤولية".

وبسؤاله عن موقف إيزي إيميكا أوضح "قصة اللاعب (شغل) وكلاء لاعبين، النادي يدفع مستحقات متأخرة عن لاعبين سابقين لا نعلم عنهم شيئا فمن الطبيعي أننا سنفعل الأمر نفسه مع إيزي".

واختتم تصريحاته "إيزي إيميكا يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق وكان أساسيا أمام الزمالك في المباراة الأخيرة ولكن الشكوى المقدمة ناتجة من وكيله".

وكان وائل الخربتاوي وكيل اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com عن تقدم بشكوى لفيفا بشأن المستحقات المتأخرة وإلا سيفسخ اللاعب تعاقده خلال 15 يوما. (تفاصيل من هنا)

وكشف الخربتاوي عن مطالبة إيزي إيميكا بمستحقاته المتأخرة والبالغة 67 ألفا و750 دولار.

ويلعب إيميكا في صفوف المصري منذ صيف 2018 حين انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.

إيميكا (30عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده نيجيريا ترجع إلى عام 2013، وكان في قائمة النسور الخارقة بكأس القارات 2013.

ولعب النيجيري 5 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الممتاز مع المصري.

المصري إيزي إيميكا مروان حمدي
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