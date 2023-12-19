وكيله لـ في الجول: إيزي إيميكا سيفسخ عقده مع المصري

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 00:27

كتب : حامد وجدي

إيزي إيميكا - سيراميكا كليوباترا ضد المصري

كشف وائل الخربتاوي وكيل النيجيري إيزي إيميكا عن إرسال موكله لخطاب رسمي إلى النادي المصري يطالبه بسداد المستحقات خلال 15 يوما وإلا سيفسخ عقده.

وقال الخربتاوي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إيزي إيميكا أرسل خطابا رسميا إلى النادي المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته لـ 3 أشهر بالإضافة لمستحقات متأخرة عن الموسم الماضي".

وأضاف "النادي مدين للاعب بـ3 أقساط شهرية بقيمة 13 ألفا و750 دولار، بإجمالي 41 ألفا و250 دولار، بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي البالغة قيمنتها 26 ألفا و500 دولار، ليصل المجموع إلى 67 ألفا و750 دولار".

أخبار متعلقة:
الإعلان عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري علي ماهر لـ في الجول: أفخر كوني أول مدرب مصري يحصد شهادة كاف برو علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة في غياب علي ماهر.. المصري يكرر رقما غائبا من 18 عاما ويفوز على الزمالك بهدف قناوي

وأوضح "اللاعب طالب بمستحقاته عدة مرات، وطالب النادي في الخطاب بسداد آخر قسطين خلال 15 يوما، وإلا سيفسخ العقد طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويلعب إيميكا في صفوف المصري منذ صيف 2018 حين انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.

إيميكا (30عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده نيجيريا ترجع إلى عام 2013، وكان في قائمة النسور الخارقة بكأس القارات 2013.

ولعب النيجيري 5 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الممتاز مع المصري.

الدوري المصري المصري النادي المصري إيزي إيميكا وائل الخربتاوي
نرشح لكم
الإعلان عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى إصابة أحمد الشناوي تبعده شهرا عن الملاعب الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو حوار - إمام عاشور: مشاركتي في مونديال الأندية حلم تحقق.. وأتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي هاو: كان علينا تقسيم مجهودنا ضد فولام.. وهذا رأيي في طرد خيمينيز رأسية حامد الأولى تكتب انتصارا لـ إنبي على الإسماعيلي انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. خسارة الدراويش
أخر الأخبار
مودريتش يعلق على مستقبله وتجديد عقده مع ريال مدريد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - قندوسي جاهز لمواجهة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
ظهور تقنية التسلل شبه الآلي في كأس آسيا ساعة | آسيا
نجم فلومينينسي يكشف فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
بينهم صلاح.. كلوب يكشف عن تقييمه لقادة ليفربول بالدرجات من 1 إلى 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميسي سيقابل فريق طفولته.. إنتر ميامي يعلن مواجهة أولد بويز وديا ساعة | أمريكا
أزمة اتحاد جدة الدفاعية تتفاقم 2 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 ديسمبر والقنوات الناقلة - مانشستر سيتي في كأس العالم.. وبيراميدز ضد صنداونز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة