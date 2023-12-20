مواعيد مباريات الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. الزمالك في الكونفدرالية وليفربول وبرشلونة

تقام منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

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الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على فريق ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وحسم بطاقة تأهله إلى ربع النهائي.

وفي نفس المجموعة يحل أبو سليم الليبي ضيفا على سوار الغيني في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 9.

بينما يستضيف فيوتشر فريق اتحاد العاصمة الجزائري على استاد السلام في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويستضيف سوبر سبورت في نفس المجموعة فريق هلال بنغازي الليبي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ألميريا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويسعى برشلونة للتخلص من النتائج السلبية إذ حقق انتصارا وحيدا في آخر أربع مباريات بالدوري.

دوري أبطال إفريقيا

يلعب منافسا الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

إذ يحل ميدياما الغاني ضيفا على يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

وكانت مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في نفس الجولة قد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

المحترفون

يستضيف إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف عمر مرموش، فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء.

بينما يحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، ضيفا على ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 إكسترا.

وفي إنجلترا يستضيف ليفربول بقيادة محمد صلاح فريق وست هام ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

تقام أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من دوري المحترفين المصري، بالقسم الثاني أ في الدرجة الثانية.

وتنطلق ثلاث مباريات في الثانية والنصف عصرا بينما المباراة الأخيرة في تمام الخامسة مساء.

ويلعب حرس الحدود أمام السكة الحديد، بينما أسوان يواجه مصر للمقاصة ثم مكادي أمام راية.

وتختتم المباريات بمواجهة غزل المحلة أمام وادي دجلة في تمام الخامسة مساء.