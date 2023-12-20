رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر لـ في الجول: ما حدث ضد الزمالك غير متعمد.. والأهم سلامة الجميع

شدد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين في نادي مودرن فيوتشر على أن الإصابات التي حدثت للاعبي الزمالك خلال مباراة الفريقين في دوري الناشئين مواليد 2005 نتيجة التحامات غير متعمدة وتحدث في أي لقاء كرة قدم.

وقال إسلام شكري لـFilGoal.com: "كل الإصابات التي حدثت للاعبي الزمالك خلال مباراة فيوتشر مجرد التحامات ثنائية غير متعمدة والدليل أن اللقاء كان به إنذار واحد فقط".

وأضاف "ذهبت إلى محمد عبد الله مدرب فريق الزمالك بعد إصابة حارس المرمى وعرضت عليه إلغاء المباراة لكنه أصر على استكمالها".

وأكمل "لا يهم مودرن فيوتشر تحقيق الفوز أو الحصول على نقاط أي مباراة، ولكن الأهم هو سلامة جميع اللاعبين سواء من فريقنا أو من المنافسين".

وأتم تصريحاته "تواصلت مع محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين في الزمالك وعرضت عليه المساعدة في أي شيء يخص اللاعبين المصابين".

وكان وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض تفاصيل الإصابات التي جاءت كالآتي:

يوسف حمادة حارس المرمى تعرض لبلع اللسان وإرتجاج متوسط في المخ بسبب كدمة قوية

هشام فؤاد المدافع تعرض لبلع اللسان وفقدان مؤقت للوعي بسبب كدمة قوية

علي نوفل الظهير الأيسر تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه استلزم 20 غرزة جراحية بسبب التحام مع لاعب فيوتشر

أنس وائل جناح الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة

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وكان مصدر من نادي الزمالك كشف لـFilGoal.com تفاصيل ما حدث خلال مباراة الفريق الأبيض ضد مودرن فيوتشر في دوري الناشئين مواليد 2005.

وحكى المصدر من الزمالك الذي تواجد في المباراة لـFilGoal.com تفاصيل اللقاء بالكامل وكيف سارت الأحداث وطبيعة الإصابات وكيف حدثت. (لمعرفة التفاصيل بالكامل من هنا)