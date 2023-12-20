جارديان: نوتينجهام فورست يعيد نونو سانتو للدوري الإنجليزي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

نونو سانتو - ولفرهامبتون

اقترب البرتغالي نونو سانتو للعودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي من بوابة نوتينجهام فورست.

ورحل سانتو عن تدريب اتحاد جدة السعودي بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي وحل مارسيلو جاياردو بدلا منه.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فإن سانتو بات المرشح الأبرز لتولي تدريب نوتينجهام فورست خلفا لستيف كوبر.

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وأعلن نوتينجهام رحيل كوبر عن تدريب الفريق بعد أكثر من عامين على توليه المسؤولية.

وأوضحت التقارير أن نوتينجهام دخل في مفاوضات جادة مع نونو سانتو والأمور قريبة بين الطرفين.

وتراجع نوتينجهام فورست إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن لوتون تاون الثامن عشر وصاحب آخر المراكز المُهدّدة بالهبوط.

وخسر نوتينجهام 5 من مبارياته الست الماضية، آخرها أمام توتنهام بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشرة من الدوري.

الدوري الإنجليزي نونو سانتو توتنام نوتينجهام فورست
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