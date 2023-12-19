حسين السيد: عمر كمال ليس مرشحا للانضمام إلى الزمالك.. ولا أستطيع الحديث عن زيزو

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - زيزو

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ليس مرشحا للانضمام إلى الفريق الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

الزمالك

وتحدث حسين السيد لقناة "اون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء قائلا: "عمر كمال؟ بكل صدق ليس ضمن قائمة المرشحين للانتقال للزمالك".

وعن الأنباء المثارة حول احتمالية عودة أشرف بنشرقي لاعب الفريق السابق قال: "كل شيء وارد بدون الحديث عن أسماء لاعبين بعينها لكن كل شيء وارد".

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أما عن حقيقة اهتمام الاتفاق السعودي بضم أحمد سيد "زيزو" قال: "ملف زيزو بالتحديد يتولاه حسين لبيب هو الشخص الوحيد القادر على الحديث في ذلك الموضوع، ليس مصرحا لي الحديث في تلك الجزئية".

وواصل "العالم كله يتحدث عن زيزو من السعودية ومن أندية خليجية وأوروبية من وقت تواجدنا كلجنة مؤقتة لإدارة النادي، اللاعب ووالده متمسكان بالزمالك لكن هذا لا يمنع التفكير في الاحتراف وتأمين مستقبله".

وعن إيقاف القيد كشف عضو مجلس إدارة الزمالك "نعمل على رفع إيقاف الفيد وربما يتم الإعلان عن الأمر في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل".

أما عن المدرب الأجنبي قال حسين السيد بحسم: "ندعم معتمد جمال لنهاية الموسم وليس منطقيا مع كل إخفاق أو فوز حتى نتحدث عن المدرب، نحن نساند معتمد جمال وجهازه الفني".

وعن الإصابات التي حدثت في مباراة الزمالك مواليد 2005 ضد مودرن فيوتشر قال: "كيف أخوض مباراة مواليد 2005 و4 لاعيبن يتم حجزهم في المستشفى ليوم للاطمئنان عليهم؟ كل ذلك لم يكن مشادة بل أحداث سير مباراة والحكم لم يشهر حتى أي بطاقة صفراء".

وتابع "نعد ملف في الوقت الحالي يتضمن كل الحالات وسنقدمه لاتحاد الكرة ونتمنى المزيد من الاهتمام بمباريات الناشئين لإيقاف تلك المهازل".

وعن تطور مفاوضات تجديد أحمد فتوح قال: "ليس لدي أي علم بأي شيء جديد".

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