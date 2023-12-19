الكونفدرالية - مدرب مودرن فيوتشر: درسنا اتحاد العاصمة جيدا.. ونعاني من الإصابات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 23:53

كتب : بسام أبوبكر

ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر

شدد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري.

ويستضيف مودرن فيوتشر منافسه اتحاد العاصمة مساء الأربعاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ريكاردو في مؤتمر صحفي: "مباراة تنافسية بين الفريقين، نركز في كل مباراة على حده، فريق اتحاد العاصمة يمتلك أدوات جيدة ولديهم خط هجومي جيد"

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وأضاف "درسنا اتحاد العاصمة جيدا، واستعدينا بشكل جيد لتلك المواجهة. واثق في فريقي وهدفنا انتزاع الثلاث نقاط".

وأتم "الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن مهمة الجهاز إيجاد حلول لكل تلك المواقف".

وخسر فيوتشر أمام اتحاد الجزائر في مباراة الجولة الثالثة في الجزائر بهدف دون رد.

ويتصدر اتحاد الجزائر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر
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