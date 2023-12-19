دوري أبطال إفريقيا - آسيك أول المتأهلين لربع النهائي.. والوداد في مأزق

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

أسيك - دوري أبطال إفريقيا

بات أسيك ميموزا الإيفواري أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز أسيك على جوانينج جالاكسي بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وسجل أفو جونيور في الدقيقة (11) هدف التقدم لصالح أسيك في شباك جالاكسي

.

وأضاف إيسيس أكا الهدف الثاني لبطل كوت ديفوار في الدقيقة (80) قبل أن يعزز سنكارا ويليام كارامكو تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد أسيك إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق 5 نقاط عن سيبما التنزاني صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل تأزم موقف الوداد بعد خساراته من سيمبا ليتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وبات ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الرابعة كالتالي:

أسيك 10 نقاط (تأهل)

سيمبا 5 نقاط

جالاكسي 4 نقاط

الوداد 3 نقاط.

وفي سياق آخر تعادل الترجي مع مضيفه بترو اتليتكو الأنجولي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثالثة.

ويلعب النجم الساحلي أمام الهلال السوداني في المباراة الثانية من الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

بترو أتليتكو 8 نقاط (4 مبارايات)

الترجي 5 نقاط (4 مباريات)

الهلال 3 نقاط (3 مباريات)

النجم الساحلي 3 نقاط (3 مباريات).

أسيك الوداد الترجي دوري أبطال إفريقيا
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