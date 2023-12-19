ما جناه في بريتوريا فقده بالقاهرة.. بيراميدز يخسر أمام صنداونز وموقفه يتأزم

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

هدف موكوينا لـ صندوانز في شباك بيراميدز

تأزم موقف بيراميدز في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام صنداونز على ملعب الدفاع الجوي.

وخسر بيراميدز على ملعبه أمام صنداونز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفرّط بيراميدز فيما حققه أمام صنداونز في بريتوريا بعد العودة بتعادل ثمين أمام الفريق الجنوب إفريقي، ليخسر على ملعب الدفاع الجوي.

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وسجل توبوهو موكوينا هدف صنداونز الوحيد في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويتأزم موقف بيراميدز في المجموعة برصيد 4 نقاط ويتذيل الترتيب بالتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

بينما يتقاسم فريقا مازيمبي وصنداونز الصدارة بـ 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم 24 فبراير المقبل.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين في الربع ساعة الأولى دون خطورة حقيقية على المرمى.

ومن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح موكوينا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17.

ودخل لاعبو الفريقين في مشادة بالدقيقة 20 وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء.

وأهدر فيستون ماييلي هدفا محققا في الدقيقة 27 من انفراد بعد تسديدة في جسم ويليامز حارس مرمى صنداونز.

وتألق أحمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 43 أمام زواني لاعب صنداونز.

وحاول بيراميدز في الشوط الثاني إدراك التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وكاد محمد حمدي أن يسجل التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91 ولكن مرت بجوار القائم.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة يوم 24 فبراير المقبل.

بينما يواجه صنداونز فريق نواذيبو في نفس الجولة.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز موكوينا
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