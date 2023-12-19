تقرير: ليفربول يفقد ماك أليستر لنهاية العام

لا تزال فترة غياب أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول غير معلومة.

بطل العالم 2022 يغيب منذ تعرضه للإصابة في الفوز على شيفيلد يونايتد.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ماك أليستر متوقع أن يغيب عن صفوف الفريق الأحمر حتى نهاية عام 2023 الجاري.

وبذلك سيفقد ليفربول خدمات اللاعب الأرجنتيني أمام كل من أرسنال وبيرنلي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وانضم ماك أليستر لصفوف ليفربول بداية الموسم الجاري قادما من برايتون.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة أرسنال المتصدر.

ومع ليفربول لعب ماك أليستر 18 مباراة سجل خلالها هدف وصنع هدفين.