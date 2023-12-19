مجموعة بيراميدز - مازيمبي يتصدر مؤقتا بفوز متأخر على نواذيبو

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

حقق نادي مازيمبي الفوز على نواذيبو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفرقيا.

شيخ فوفانا سجل ثنائية مازيمبي في المباراة.

بالفوز تصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما استمر كل من بيراميدز ونواذيبو وماميلودي صنداونز برصيد 4 نقاط لكل منهم.

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الشوط الأول شهد سيطرة من مازيمبي على مجريات المباراة ولكن تألق الحارس منعهم من التسجيل.

وتمكن مازيمبي من التقدم في الدقيقة الـ 80 بالهدف الأول عن طريق شيخ فوفانا الذي استغل عرضية إبراهيم كيتا ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 94 ومن هجمة مرتدة سجل فوفانا الهدف الثاني بعد تمريرة فيلي تراوري.

وسيلعب مازيمبي مباراته المقبلة ضد بيراميدز في الكونغو يوم 24 فبراير عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، يبنما سيلعب نواذيبو مع صنداونز.

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