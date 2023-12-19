سيمبا يهزم الوداد بثنائية ويصعب تأهله لدور الـ8

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

سيمبا والوداد

هزم سيمبا التنزاني منافسه الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إيسيمبو أونانا ثنائية سيمبا.

وأحرز أونانا الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد تمريرة من زميله دينيس كيبو وسدد أونانا الكرة مباشرة أرضية من حدود منطقة الجزاء سكنت شباك يوسف المطيع.

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ومرت دقيقتين فقط وضاعف أونانا النتيجة لصالح سيمبا بهدف رائع من جملة جماعية (وان ثري) إذ بدأت من أونانا ومرر الكرة لزميله لتذهب إلى مزاميرو ياسين ويمرر بالكعب مرة أخرى لأونانا وسدد الكرة زاحفة وسكنت الشباك.

ولم يتمكن فوزي البنزرتي من تحقيق الفوز في أول مباراة له مع الوداد في الولاية الرابعة له خلفا للمقال عادل رمزي.

بهذه الخسارة وضع الوداد نفسه في موقف صعب للتأهل إلى دور الـ8 من البطولة إذ يتذيل المجموعة بـ3 نقاط فقط، وفي المقابل لم يلعب ميموزاس الإيفواري ضد جالاكسي البتسواني.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

ميموزاس متصدرا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

وسيمبا في الوصافة برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

وجالاكسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

والوداد متذيلا بـ3 نقاط من 4 مباريات.

ويمني الوداد نفسه بتعادل ميموزاس ضد جالاكسي لتبقى فرصته أكبر في التأهل لدور الـ8.

الوداد دوري أبطال إفريقيا فوزي البنزرتي سيمبا
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