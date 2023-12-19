تشكيل بيراميدز - ميهوب في حراسة المرمى.. وحمدي وحافظ أساسيان ضد صنداونز

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

احتفالات بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ماميلودي صنداونز.

ويلعب بيراميدز مع صنداونز على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل ظهور أحمد ميهوب في حراسة المرمى بدلا من أحمد الشناوي الغائب للإصابة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد ميهوب.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي – كريم حافظ.

الهجوم: فيستون ماييلي – فخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بفارق برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن صنداونز ونواذيبو صاحبا نفس العدد من النقاط.

ويحتل مازيمبي صدارة المجموعة بعد الفوز على نواذيبو.

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