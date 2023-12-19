توخيل: هناك شكوك حول مشاركة مزراوي في كأس أمم إفريقيا

أثار توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ القلق حول موقف مدافعه المغربي نصير مزراوي من المشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتعرض مزراوي للإصابة خلال لقاء بايرن ميونيخ مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، قبل أسابيع قليلة على انطلاق البطولة الإفريقية.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان نصير مزراوي سيتمكن من المشاركة في كأس أمم إفريقيا بسبب إصابته".

وأضاف "سنكون بدون الكوري كيم مين-جاي والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج بسبب المشاركة في أمم آسيا وأمم إفريقيا".

وتابع "نحن على علم بهذا الوضع، من واجبنا السماح للاعبين بالرحيل، فهم يستمتعون باللعب لبلدانهم".

وأتم "التوقيت مؤسف. سنتعامل مع الأمر ونجد الحلول، وهذا ما نعمل عليه أنا وكريستوف فرويند المدير الرياضي".

ويشارك منتخب المغرب في كأس أفريقيا بعد إنجازه العالمي في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذه

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات : زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.