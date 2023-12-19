انتهت مجموعة بيراميدز - مازيمبي (2)-(0) نواذيبو
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 14:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
كلا الفريقان يلعبان في مجموعة بيراميدز بالبطولة.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق94. جووووول الثاني لمازيمبي عن طريق فوفانا.
ق80. جووووول أول لمازيمبي عن طريق شيخ فوفانا برأسية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق8. حارس نواذيبو يتألق في التصدي لرأسية لاعب مازيمبي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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