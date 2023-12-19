صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

صلاح - أطفال روما

نشر محمد صلاح وفريقه ليفربول البهجة بين أطفال المدينة في مفاجأة أعياد الميلاد.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة فريقه في لقاء مع الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات مدينة ليفربول.

ووزع اللاعبون على الأطفال بعض الهدايا.

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الزيارة يقوم بها فريق ليفربول سنويا في فترة أعياد الميلاد.

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

الدولي المصري يقود ناديه للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، بعد مرور 17 جولة.

ويتساوى ليفربول مع أستون فيلا الثالث في رصيد النقاط.

محمد صلاح ليفربول
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