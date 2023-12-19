صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 13:21
كتب : FilGoal
نشر محمد صلاح وفريقه ليفربول البهجة بين أطفال المدينة في مفاجأة أعياد الميلاد.
واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة فريقه في لقاء مع الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات مدينة ليفربول.
ووزع اللاعبون على الأطفال بعض الهدايا.
محمد صلاح ولاعبي ليفربول في زيارة لمستشفى ألدر هاي للأطفال لنشر البهجة وتوزيع بعض الهدايا احتفالاً بالكريسماس 🎁🎄 pic.twitter.com/Ag09VWQ4lw— FilGoal (@FilGoal) December 19, 2023
الزيارة يقوم بها فريق ليفربول سنويا في فترة أعياد الميلاد.
ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.
الدولي المصري يقود ناديه للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، بعد مرور 17 جولة.
ويتساوى ليفربول مع أستون فيلا الثالث في رصيد النقاط.
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