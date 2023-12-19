صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

بينهم صلاح.. كلوب يكشف عن تقييمه لقادة ليفربول بالدرجات من 1 إلى 10

تين هاج: يمكننا الفوز بالمباريات الكبيرة في هذه الحالة

ماكتوميناي يوضح رأيه في التعادل مع ليفربول.. ويدافع عن تين هاج

جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني

أونانا: التعادل مع ليفربول؟ كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا

تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

تين هاج: سعداء بالنقطة من ليفربول.. وكان بإمكاننا تحقيق الفوز

فان دايك: هم سعداء بنقطة ونحن نشعر بالإحباط.. كان هناك فريق واحد يحاول