بينهم صلاح.. كلوب يكشف عن تقييمه لقادة ليفربول بالدرجات من 1 إلى 10

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تقييمه لقادة فريقه في الموسم الأول بعد رحيل القائدين السابقين جوردن هندرسون وجيمس ميلنر.

وأعلن نادي ليفربول تعيين فيرجيل فان دايك كقائد جديد للفريق بعد رحيل هندرسون، وتعيين ترينت ألكسندر أرنولد - 24 عاما - في منصب النائب، ويلي الثنائي كل من أندي روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح على الترتيب.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة أمازون برايم: "اجتمعت مع قادة الفريق قبل ساعات، لقد كان أداؤهم جيدًا للغاية هذا الموسم".

وأضاف "كان علي أن أقوم بتقييم أدائهم بالدرجات، من 1 إلى 10، لقد أعطيتهم 8 من 10".

وأكمل المدرب الألماني "هذا ليس سيئا حقا. لقد تطوروا جميعا كقادة".

وتابع "فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وأندي روبرتسون ومحمد صلاح شخصيات بارزة، أذكياء حقا ومتفهمين للوضع العام".

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول في أكثر من مباراة هذا الموسم، خاصة في مباريات الدوري الأوروبي.

في أغسطس الماضي، تحدث كلوب عن أسباب ترتيب محمد صلاح بين قادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "محمد صلاح قائد بالفطرة فهو قائد منتخب مصر ، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق".

وأضاف "نحن بحاجة إلى صلاح ليكون نموذجا يحتذى به، وباعتباره الشخص الذي يقود الخط الأمامي، فهو أول من يضغط، ومن هو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب".

وتابع الألماني "أما خارج الملعب فهو شخص ذكي والجميع يحبه ويريد التواجد معه، لذا فهو بالنسبة لنا فائق الأهمية".

وواصل "بالنسبة لكل الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها، أعتقد أن فان دايك وترينت وروبرتسون قادرون على ذلك، ويأتي بعدهم أليسون بيكر ثم صلاح".

وأتم "صلاح وأليسون يمكنهما أن يكونا على طبيعتهما، ويساعدان الفريق بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو اللاعب الذي نحبه وهذا هو اللاعب الذي نحتاجه".

ورحل جوردن هندرسون قائد ليفربول السابق إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق.

كما رحل جيمس ميلنر نائب القائد إلى صفوف برايتون في الصيف أيضا.

وجاء ترتيب قادة ليفربول في الموسم الجديد، وفقا لكلوب.

1- فيرجيل فان دايك

2- ترينت ألكسندر أرنولد

3- أندي روبرتسون

4- أليسون بيكر

5- محمد صلاح

منذ بداية الموسم قبل الماضي كان ترتيب القادة كالتالي: جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضح كلوب وقتها "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

خلال الموسمين الأخيرين، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في عدة مباريات قليلة.

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