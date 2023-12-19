نجم فلومينينسي يكشف فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة

كشف أندري تريندادي لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي فريقه المفضل بين ريال مدريد وبرشلونة في حال وصول أي عرض منهما.

وحصل لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز بهدفين دون رد على الأحمر.

وقال أندري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أحصل على أي عرض من ريال مدريد أو برشلونة، أحاول أن أترك أي شيء خارج الملعب لوكلاء أعمالي".

وأضاف "ريال مدريد وبرشلونة ناديين كبيرين للغاية، لكن أعتقد أنني سأختار برشلونة".

وخرجت تقارير إخبارية تفيد بأن الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وفولام يريد التعاقد معه سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، لكن فولام يتصدر السباق للظفر بالموهبة البرازيلية.

وسافر أليستير ماكينتوش الرئيس التنفيذي لنادي فولام الأسبوع الماضي إلى البرازيل للتفاوض مع فلومينينسي من أجل التعاقد مع أندري وطلب النادي البرازيلي 30 مليون جنيه إسترليني.

ويحاول فولام بأن ينهي الصفقة مقابل أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني بقليل.

وعلق أندري على تلك التقارير قائلا: "أشاهد الدوري الإنجليزي وهذا حلمي أن ألعب هناك، أركز حاليا على إنهاء الموسم مع فريقي وأن نتوج ببطولة كأس العالم للأندية التي هي حلمنا الأكبر، لكن هدفي واضح وهو اللعب في الدوري الإنجليزي".

في سبتمبر الماضي، كشف رئيس فلومنينسي البرازيلي أنه رفض انتقال أندري لاعب الوسط بالفريق إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأنه لا يمانع رحيله في يناير المقبل. وظهر اسم أندري على رادار ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية حين فشل النادي في التعاقد مع الثنائي موسيس كايسيدو وروميو لافيا الذي انتقل إلى تشيلسي. وقال بيتنكورت في تصريحات لشبكة ESPN وقتها: "انتقال أندري إلى ليفربول؟ تواصل معي المدير التنفيذي لليفربول بشكل مباشر من أجل ضم أندري". وتابع "قلت له إنني لا أبيع لاعبين حاليا، ولن أتخلي عن أحد هذا الصيف". وأنهى حديثه قائلا: "يمكننا بدء المفاوضات إذا كنت تريد شراء اللاعب الآن على أن يكون انضمامه إلى ليفربول في يناير، أما إذا كنت تريد الانتظار حتى ديسمبر فلنتحدث في ديسمبر".

ولم يلعب أندري في أي فريق من قبل فلومينينسي فبدأ مسيرته الكروية هناك حتى الآن وتبلغ قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" 25 مليون يورو.

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كينيدي يضيف الهدف الثاني لـ فلومينينسي⚽🔥



الأهلي المصري 0 × 2 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eACChAZFuV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

وينتهي عقد الدولي البرازيلي في عام 2026.

ولعب أندري مع منتخب بلاده 4 مباريات بواقع مباراة ودية و3 آخرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظر فلومينينسي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دايموندز ليلاقيه في نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر الموافق الجمعة المقبل.