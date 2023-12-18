انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (3)-(0) ألافيس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب مونتيليفي معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقات برصيد 41 نقطة، بيمنا يأتي ألافيس في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

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انتهىت

ق 86: روبن دوارتي لاعب ألافيس يسدد كرة صاروخية من بُعد وترتطم في العارضة.

ق 58: جووووووول سددها دوفبيك ليضيف الهدف الثالث لجيرونا والثاني له شخصيا في المباراة.

ق 56: ضربة جزاء لجيرونا عن طريق كوتو بعد توغله من الجهة اليمنى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووول الثاني لجيرونا بتسديدة من بورتو على يمين الحارس

ق 22: جوووووووول لجيرونا بعد تسديدة قوية من يان كوتو لاعب جيرونا وتصدى لها أنتونيو سيفيرا حارس مرمى ألافيس، وارتدت إلى أرتيم دوفبيك ليضع الكرة برأسه في المرمى.

جيرونا يسيطر على المباراة دون الوصول لمرحلة الخطورة على مرمى ألافيس

بداية المباراة