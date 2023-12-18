انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (3)-(0) ألافيس

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

جيرونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب مونتيليفي معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقات برصيد 41 نقطة، بيمنا يأتي ألافيس في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

تابع المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - عودة زيزو وعمر جابر إلى التدريبات الجماعية مؤتمر عمر جابر: الرحلة لمواجهة ساجرادا كانت شاقة.. وهذا ما يتطلع إليه الزمالك ماركا: الكشف عن القرار النهائي بشأن بديل ألابا مؤتمر معتمد جمال: هدفنا الفوز على ساجرادا لحسم التأهل

-------------------------------------------------------------

انتهىت

ق 86: روبن دوارتي لاعب ألافيس يسدد كرة صاروخية من بُعد وترتطم في العارضة.

ق 58: جووووووول سددها دوفبيك ليضيف الهدف الثالث لجيرونا والثاني له شخصيا في المباراة.

ق 56: ضربة جزاء لجيرونا عن طريق كوتو بعد توغله من الجهة اليمنى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووول الثاني لجيرونا بتسديدة من بورتو على يمين الحارس

ق 22: جوووووووول لجيرونا بعد تسديدة قوية من يان كوتو لاعب جيرونا وتصدى لها أنتونيو سيفيرا حارس مرمى ألافيس، وارتدت إلى أرتيم دوفبيك ليضع الكرة برأسه في المرمى.

جيرونا يسيطر على المباراة دون الوصول لمرحلة الخطورة على مرمى ألافيس

بداية المباراة

جيرونا الدوري الإسباني ألافيس
نرشح لكم
جيرونا يكتسح ألافيس ويعود للصدارة على حساب ريال مدريد ماركا: الكشف عن القرار النهائي بشأن بديل ألابا ريليفو: ريال مدريد يختار بديل ألابا لابورتا: نستطيع أن نكرر ما فعلناه الموسم الماضي مع تشافي مهمة لإنقاذ الموسم.. إشبيلية يعلن تعيين كيكي سانشيز فلوريس مدربا للفريق أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي كارثة جديد في الدفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بقطع في الرباط الصليبي مواعيد مباريات الإثنين 18 ديسمبر والقنوات الناقلة - الأهلي من أجل حلم نهائي المونديال
أخر الأخبار
جيرونا يكتسح ألافيس ويعود للصدارة على حساب ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي.. وسئمت من السؤال عن التبديلات 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب فلومينينسي: الأهلي متمرمس في كأس العالم للأندية.. ومتوسط الأعمار لا يؤثر على الأداء 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
فيليبي ميلو: هذه قوة الأهلي في كأس العالم.. والفوز رد على المشككين ساعة | كأس العالم للأندية
صاحب هدف فلومينينسي الأول: الأهلي أظهر قوته وهذه ميزة لاعبيه.. والنهائي سيكون صعبا ساعة | كأس العالم للأندية
من أجل البرونزية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
مارسيلو يكشف كيف حصل على ركلة الجزاء أمام الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
طاهر: كان حلمنا بلوغ نهائي المونديال لأول مرة ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة