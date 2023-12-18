مؤتمر السعيد: مواجهة صنداونز لا تحتمل نتيجة سوى الفوز

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

يرى عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز أن مواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا لا تحتمل نتيجة سوى الفوز.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا أمام صنداونز في الجولة الثالثة بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحل صنداونز ضيفا على بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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وقال السعيد عبر المؤتمر الصحفي: "مواجهة صنداونز لا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز، من أجل التقدم خطوة أكبر في البطولة وبلوغ المرحلة التالية لدوري الأبطال".

وتابع "هدف اللاعبين تحقيق الفوز وتعاهدنا على ذلك، قدمنا مواجهة قوية في جنوب إفريقيا وكنا قريبين من تحقيق الفوز لولا عدم التوفيق".

وكشف السعيد "كنا الأفضل في مباراة جنوب إفريقيا، والآن على ملعبنا يجب ألا نخسر أي نقطة، الوصول للنقطة السابعة سيقربنا أكثر من التأهل".

وشدد قائد بيراميدز "نعاني من غيابات كثيرة وآخرها رمضان صبحي وأحمد الشناوي وقبلهما إبراهيم عادل وإسلام عيسى، لكن المجموعة بالكامل على قدر المسؤولية ولديها هدف واحد وهو الفوز بغض النظر عن الغيابات".

واختتم السعيد تصريحاته "الجميع على قلب رجل واحد للفوز وتأمين صدارة المجموعة".

عبد الله السعيد دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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