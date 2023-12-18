ريليفو: ريال مدريد يختار بديل ألابا

اختار نادي ريال مدريد الإسباني بديل ديفيد ألابا مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأُصيب المدافع النمساوي خلال مباراة فريقه ضد فياريال التي أقيمت الأحد الماضي في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإسباني وحقق ريال مدري الفوز بأربعة أهداف نقابل هدف.

ووفقا لموقع "ريليفو" الإسباني فوقع اختيار ريال مدريد على استعادة رافا مارين الذي يلعب على سبيل الإعارة من النادي الملكي إلى فريق ألافيس.

وانتقل المدافع الإسباني البالغ من العمر 21 عاما إلى ألافيس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وأفاد الموقع أن ريال مدريد سيتحدث مع ألافيس لاستعادة مارين إذ لا يريد النادي الملكي دفع أموال كبيرة في الشتاء لذلك سيتفقون مع ألافيس على تعويضهم بملغ قليل لعودة مارين.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فياريال أن أوريلين تشواميني سيلعب بشكل أساسي بدلا من ألابا في قلب الدفاع لتعويضه.

ويعاني إيدير ميليتاو المدافع الآخر في ريال مدريد من قطع في الرباط الصليبي ولذلك ستكون الاختيارات قليلة أمام المدير الفني الإيطالي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 42 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الثاني بـ41 نقطة بشكل مؤقت حتى يخوض مباراته ضد ألافيس الليلة.