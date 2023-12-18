مؤتمر باتشيكو: سنواجه صنداونز من أجل الفوز فقط.. وأثق في اللاعبين رغم الغيابات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مدرب بيراميدز

يثق جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز في لاعبي الفريق بالرغم من الغيابات المؤثرة.

وشدد باتشيكو على دخول بيراميدز مواجهة صنداونز من أجل الفوز فقط ولا بديل عن ذلك.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "مواجهة صنداونز في الجولة الرابعة ستكون حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، الفوز بها سيترتب عليه الكثير من الأمور نحو الدور التالي".

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وشدد "بيراميدز سيدخل مواجهة صنداونز من أجل الفوز ولا بديل عن ذلك".

وأوضح باتشيكو "نجحنا في خوض مباراة تكتيكية مميزة أمام صنداونز في جنوب إفريقيا وكان بيراميدز قريبا من تحقيق الفوز على أحد أفضل أندية القارة، وكان من الجيد عدم استقبال أهداف هناك خاصة أنهم معتادون على التسجيل بملعبهم".

وتابع "بيراميدز مطالب أن يواصل مسيرته في البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة لنقترب أكثر من ربع النهائي".

وواصل المدرب البرتغالي "الآن كل فريق منا يعلم الآخر جيدا، أثق في اللاعبين بالرغم من الغيابات الكثيرة التي نعاني منها، ولكن لا خلق لأي أعذار والجميع بنفس المستوى".

واختتم باتشيكو تصريحاته "الثنائي أحمد الشناوي ورمضان صبحي مهم بالفعل والغياب مؤثر، ولكنني مدرب واقعي وأتعامل مع الأسماء الجاهزة وأعلم جيدا أن لدينا لاعبين مميزين في كل مركز".

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي في بريتوريا.

وتتساوى جميع فرق المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهم.

وتضم المجموعة بجانب بيراميدز كل من صنداونز ومازيمبي ونواذيبو.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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