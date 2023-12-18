كأس العالم للأندية - تشكيل الأهلي.. أكرم توفيق أساسي أمام فلومينينسي وكوكا خارج القائمة

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ أكرم توفيق في تشكيل فريقه الأساسي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ويشارك أكرم توفيق في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد نبيل "كوكا" الذي لعب مباراة اتحاد جدة السابقة والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-1.

وخرج كوكا من قائمة الأهلي بسبب الإصابة الذي تعرض لها أمام اتحاد جدة وغادر بسببها الملعب في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حمزة علاء – عمرو السولية – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد – طاهر محمد – كريم الدبيس