كأس العالم للأندية - تشكيل الأهلي.. أكرم توفيق أساسي أمام فلومينينسي وكوكا خارج القائمة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 18:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ أكرم توفيق في تشكيل فريقه الأساسي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ويشارك أكرم توفيق في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد نبيل "كوكا" الذي لعب مباراة اتحاد جدة السابقة والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-1.

أخبار متعلقة:
جوارديولا عن الأهلي: شاهدت الجميع يتحدث عنه في مصر.. وهو من أفضل الأندية العربية بتواجد مارسيلو وكينو.. تشكيل فلومينينسي المتوقع لمواجهة الأهلي

وخرج كوكا من قائمة الأهلي بسبب الإصابة الذي تعرض لها أمام اتحاد جدة وغادر بسببها الملعب في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حمزة علاء – عمرو السولية – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد – طاهر محمد – كريم الدبيس

أكرم توفيق الأهلي فلومينينسي كأس العالم للأندية أحمد نبيل كوكا
نرشح لكم
بيرناردو: علينا الفوز بكأس العالم للأندية.. وزيادة البطولات يؤثر على اللاعبين جوارديولا عن الأهلي: شاهدت الجميع يتحدث عنه في مصر.. وهو من أفضل الأندية العربية مانشستر سيتي يخوض مرانه الأول في السعودية حوار مطول - الشحات يتحدث عن فلومينينسي وكولر وهدفه المفضل بمونديال الأندية بتواجد مارسيلو وكينو.. تشكيل فلومينينسي المتوقع لمواجهة الأهلي مواعيد مباريات الإثنين 18 ديسمبر والقنوات الناقلة - الأهلي من أجل حلم نهائي المونديال تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى عضو إدارة الأهلي: كولر مشروع طويل للنادي.. والجمهور من حقه الرغبة في الفوز بمونديال الأندية
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - تشكيل الأهلي.. أكرم توفيق أساسي أمام فلومينينسي وكوكا خارج القائمة 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
لابورتا: نستطيع أن نكرر ما فعلناه الموسم الماضي مع تشافي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيرناردو: علينا الفوز بكأس العالم للأندية.. وزيادة البطولات يؤثر على اللاعبين 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
جوارديولا عن الأهلي: شاهدت الجميع يتحدث عنه في مصر.. وهو من أفضل الأندية العربية 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: نيوكاسل و12 ناديا يحاولون ضم لاعب سيتي.. ويوفنتوس في الصورة ساعة | الكرة الأوروبية
مهمة لإنقاذ الموسم.. إشبيلية يعلن تعيين كيكي سانشيز فلوريس مدربا للفريق ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر سيتي يخوض مرانه الأول في السعودية ساعة | كأس العالم للأندية
بيلد: مولر مستمر مع بايرن إلى 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا