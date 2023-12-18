قرعة ملحق دوري المؤتمر - مواجهة بلجيكية لفريق مرموش

أقيمت منذ قليل قرعة الدور المؤهل لدور الـ 16 من دوري الأوروبي.

وشهدت القرعة مواجهة آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بصفوفه عمر مرموش لفريق يونيون سانت جيلوا البلجيكي.

وجاءت المواجهات بالكامل كالتالي:

ستورم جراز × سلوفان براتيسلافا

سيرفيت × لودوجوريتس

يونيون سانت جيلوا × آينتراخت فرانكفورت

ريال بيتيس × دينامو زغرب.

أولمبياكوس × فرنسفاروش.

أياكس × بودو جليمت.

مولده × ليجيا وارسو.

مكابي حيفا × جينت.

وتقام مباريات الذهاب على أرض الفرق الهابطة من دور المجموعات والتي وضعت على الجانب الأيمن من القرعة.

وستقام مباريات الذهاب يوم 15 فبراير المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 فبراير.

المباراة النهائية ستقام في مدينة أثينا اليونانية.

وكان وست هام قد توج باللقب في العام الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على فيورنتينا.

وسيلعب الفائز من كل مباراة مع الفرق التي تصدرت مجموعتها والتي تأهل مباشرة لدور الـ 16.

الفرق التي تأهلت لدور الـ 16 بالكامل جاءت كالتالي:

ليل

مكابي تل أبيب

فيكتوريا بلزن

كلوب بروج

أستون فيلا

فيورنتينا

باوك

فنربخشة.