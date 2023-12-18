الإعلان عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وجاءت جميع العقوبات للجولة التاسعة من مباراتي طلائع الجيش ضد المقاولون العرب وإنبي ضد الإسماعيلي وجاءت جميعها بسبب البطاقات الحمراء.

وجاءت العقوبات بالكامل كالتالي:

طلائع الجيش × المقاولون العرب

إيقاف فريد شوقي لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة للخصم.

إيقاف إسلام السعيد لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنبي × الإسماعيلي

إيقاف اياد العسقلاني شعيب السيد لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراتين وذلك للطرد بسبب لعبة خطر.

وفاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، كما فاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 17 نقطة من 8 مباريات وبفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثاني.