الإعلان عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وجاءت جميع العقوبات للجولة التاسعة من مباراتي طلائع الجيش ضد المقاولون العرب وإنبي ضد الإسماعيلي وجاءت جميعها بسبب البطاقات الحمراء.

وجاءت العقوبات بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
حوار مطول - الشحات يتحدث عن فلومينينسي وكولر وهدفه المفضل بمونديال الأندية قرعة ملحق الدوري الأوروبي - مواجهة صعبة لـ روما.. ومبارتان فرنسيتان لـ ميلان وبنفيكا أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي ماكتوميناي يوضح رأيه في التعادل مع ليفربول.. ويدافع عن تين هاج

طلائع الجيش × المقاولون العرب

إيقاف فريد شوقي لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة للخصم.

إيقاف إسلام السعيد لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنبي × الإسماعيلي

إيقاف اياد العسقلاني شعيب السيد لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراتين وذلك للطرد بسبب لعبة خطر.

وفاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، كما فاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 17 نقطة من 8 مباريات وبفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثاني.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق البرازيل.. بين ولادة النجوم وذكريات لا تنسى إصابة أحمد الشناوي تبعده شهرا عن الملاعب الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لـ زيزو حوار - إمام عاشور: مشاركتي في مونديال الأندية حلم تحقق.. وأتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي هاو: كان علينا تقسيم مجهودنا ضد فولام.. وهذا رأيي في طرد خيمينيز رأسية حامد الأولى تكتب انتصارا لـ إنبي على الإسماعيلي انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) الإسماعيلي.. خسارة الدراويش التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة إنبي.. وأنور يقود هجوم الإسماعيلي
أخر الأخبار
تين هاج: يمكننا الفوز بالمباريات الكبيرة في هذه الحالة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة ملحق دوري المؤتمر - مواجهة بلجيكية لفريق مرموش ساعة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
حوار مطول - الشحات يتحدث عن فلومينينسي وكولر وهدفه المفضل بمونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
قرعة ملحق الدوري الأوروبي - مواجهة صعبة لـ روما.. ومبارتان فرنسيتان لـ ميلان وبنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: تشواميني سيكون بديل ألابا في الدفاع.. ولم أتعرض لهذا الموقف في مسيرتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
ماكتوميناي يوضح رأيه في التعادل مع ليفربول.. ويدافع عن تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حمد الله يبحث عن تسوية قضيته مع النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا