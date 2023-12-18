ماكتوميناي يوضح رأيه في التعادل مع ليفربول.. ويدافع عن تين هاج

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

ماكتوميناي - مانشستر يونايتد

تحدث سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد عن تعادل فريقه مع ليفربول، وشدد على أن فريقه كان يمكنه إلحاق الضرر بأصحاب الأرض في القمة التي جمعت الفريقين.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماكتوميناي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نعلم أن اللعب في أنفيلد سيكون صعبا، وكان علينا أن نحافظ على هدوئنا ونلعب بشكل جماعي".

وأضاف "كان من الممكن أن نهز شباك ليفربول فقد سنحت لنا بعض الفرص خلال المباراة".

وتابع "شعرنا بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لم نتمكن من صنع فرص أكثر، لكن أنا متأكد من أن اللاعبين سيكونون راضين عن عدم خسارة المباراة، في الوقت نفسه ليسوا سعداء بالتأكيد لأننا لم نفز"

ودافع ماكتوميناي عن مدربه إريك تين هاج قائلا "إننا ندعم المدرب، ولا يوجد أكثر من هذا لنقوله".

وأكمل "إنه مدرب عظيم يمكنه أن يقودنا إلى أشياء جيدة، وأشعر أنه يمكن أن يكون نواة بناء أيضًا".

وأتم "نريد فقط أن نحاول الفوز في كل المباريات، هذا ليس سهلًا، ولا يمكنك الانجراف في أي شيء بعالم كرة القدم لأنك ستصطدم بالواقع".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

مانشستر يونايتد ليفربول سكوت ماكتوميناي
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