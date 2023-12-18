جاكسون: ما حدث مع صلاح ودي بروين في تشيلسي يحفزني

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 12:44

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - نيكولاس جاكسون

يستلهم نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الطريقة التي واجه بها محمد صلاح وكيفن دي بروين أوقاتهما الصعبة في ستامفورد بريدج، موضحا أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو خفف الضغط عليه من خلال مقارنته بصلاح ودي بروين.

وكان صلاح رحل عن تشيلسي معارا لفيورنتينا ثم انضم لروما قبل تألقه مع ليفربول، فيما رحل دي بروين عن تشيلسي صوب فولفسبورج وانتقل منه ليتألق مع مانشستر سيتي.

وقال جاكسون في تصريحات نشرتها جريدة إيفنينج ستاندرد: "لقد تعامل ماوريسيو بوكيتينو مع الكثير من اللاعبين الشباب، لذا فهو يحفزني كل يوم، لقد رأى لاعبين أسوأ مني في الماضي وهم الآن لاعبون كبار".

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وأضاف السنغالي "كان محمد صلاح وكيفن دي بروين في صفوف تشيلسي. لقد عانوا هنا وأصبحوا الآن لاعبين كبار".

وأكمل "صلاح ودي بروين لم يستمعا إلى آراء الأشخاص الذين لا يفهمون في كرة القدم، لقد ظل بوكيتينو يخبرني بذلك، لذلك أنا لا أستمع إلى آراءهم".

وسجل جاكسون 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.

لكنه واجه أيضًا انتقادات بسبب إهدار العديد من الفرص.

جاكسون انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي قادما من فياريال مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

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