أونانا: التعادل مع ليفربول؟ كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ليفربول

أوضح أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن فريقه كان يرغب في الفوز بمباراته ضد ليفربول، رغم الهجوم الكاسح من الريدز.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال أونانا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن مانشستر يونايتد، نحن أحد أكبر الأندية في العالم، وفي مواجهة أي منافس، نريد الفوز".

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وأضاف الدولي الكاميروني "لقد حصلنا على نقطة واحدة، نقاتل معًا، ونظهر الكثير من الشخصية، ولكن هذا ليس كافيًا".

وتابع "كان علينا أن نحاول الفوز بالمباراة. لسوء الحظ لم نفعل ذلك. علينا أن نضع المعيار الأعلى. لا يهم من سنواجه، علينا أن نذهب للفوز".

وأكمل "أنا حارس مرمى مانشستر يونايتد لذا يجب أن أكون مستعدًا لأي شيء. أنا معتاد على خوض المباريات الكبيرة، ولهذا السبب قاموا بضمي للفريق".

وواصل "لقد كانت مباراة جميلة بالنسبة لنا. واجهنا منافسًا جيدًا للغاية، وأظهرنا أننا لاعبون جيدون. نحن فريق كبير. ولهذا السبب عدنا بهذه النقطة".

واستطرد "الأهم كان حصد النقاط الثلاث. أنت تعلم أنه عندما تأتي إلى أنفيلد، سيكون من الرائع العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث. لكن كما قلت، إذا حافظت على شباكك نظيفة فهذا أمر جيد ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالمباراة".

وأتم "لقد كانت مباراة صعبة بالطبع، ولكن كونك جزءًا من هذا النادي الكبير، يحتم عليك الفوز. لقد أتيحت لنا بعض الفرص، ليست كثيرة، لكننا لم نتمكن من التسجيل".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر. وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 28 في المركز السابع.

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